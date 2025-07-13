Жена-сообщница бывшего мэра Сочи пошла «стучать» на СИЗО, где сидит Супруга экс-мэра Сочи Копайгородского подала два иска к СИЗО, где содержится

Супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина подала два иска к СИЗО №6, следует из данных в картотеке Люблинского суда Москвы. Она арестована в рамках уголовного дела. Подробности исков, зарегистрированных 4 июля, не раскрываются.

Зарегистрированы иски Копайгородской Я. Н. к ФКУ СИЗО №6 ГУ ФСИН города Москвы об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных служащих, — сказано в карточке.

Копайгородского задержали в зоне СВО в сентябре 2024 года и в тот же день арестовали. Уголовное дело против него возбуждено по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере, по которому грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, речь идет о хищении двух земельных участков общей стоимостью 3,7 млн рублей. Кроме того, Копайгородскому вменяют получение взятки на 43 млн рублей через посредничество жены.

Супругу экс-мэра Сочи обвиняют в посредничестве в вымогательстве взятки в особо крупном размере и растрате. По версии следствия, она могла принуждать трех человек дать ложные показания, угрожая убийством.

Ранее адвокат Елизавета Меткина сообщила, что детей Копайгородских взял под опеку старший сын Давид. Всего у них пятеро детей: годовалые двойняшки, трехлетняя и 14-летняя дочери и 24-летний сын.