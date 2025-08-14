Экс-мэру Сочи и его жене продлили арест по делу о коррупции

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому и его жене по делу о коррупции

Алексей и Янина Копайгородские Алексей и Янина Копайгородские Фото: t.me/moscowcourts

Мещанский районный суд столицы продлил срок ареста экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о преступлении коррупционной направленности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Также арест продлен его супруге Янине Копайгородской.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении: Копайгородского Алексея Сергеевича — на срок 1 месяц 7 суток; Копайгородской Янины Николаевны — на срок 2 месяца 27 суток, — говорится в сообщении.

Суд не удовлетворил ходатайства об изменении меры пресечения, на не связанную с содержанием под стражей.

Следствие утверждает, что за два года на посту мэра Копайгородский с женой незаконно получили около 332 млн рублей. Им инкриминируют три эпизода по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег), а также хищение земель в Сочи, получение взяток и принуждение к даче ложных показаний.

В конце июля Копайгородскому и его супруге предъявили новые обвинения в отмывании преступных доходов на сумму свыше 104 млн рублей. Это дополняет уже вменяемые им особо крупные взятки и растрату.

