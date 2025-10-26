Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 12:37

Генпрокуратура взялась за имущество бывшего мэра Сочи

Генпрокуратура потребовала конфисковать у экс-мэра Сочи 77 объектов недвижимости

Алексей Копайгородский Алексей Копайгородский Фото: t.me/moscowcourts*

Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского имущество на 1,6 млрд руб, пишет «Коммерсант». По его информации, речь идет о 77 объектах, в том числе пяти автомобилях Mercedes и об элитном жилье у петербургского Эрмитажа.

Ответчиками выступают сам Копайгородский и его родственники, в том числе жена Янина. Вместе с ними в списке указаны юрист Полина Чернышенко, благотворительный фонд «Мир детства», четыре компании и восемь физических лиц. Ведомство отмечает, что реальным владельцем всего имущества был Копайгородский. При этом куплено оно, по данным надзорного органа, на деньги, полученные в результате коррупции.

Ранее Мещанский районный суд столицы продлил срок ареста экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о коррупции. Также арест продлен его супруге Янине Копайгородской. Следствие считает, что за два года на посту мэра Копайгородский с женой незаконно получили около 332 млн рублей. Им инкриминируют три эпизода по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег), а также хищение земель в Сочи, получение взяток и принуждение к даче ложных показаний.

