В Коми поймали группу педофилов В Коми троих жителей Печоры арестовали по подозрению в насилии над детьми

В Республике Коми трое жителей Печоры арестованы за сексуальные преступления против детей, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. По данным следствия, в нескольких случаях они действовали группой по предварительному сговору.

Расследуется уголовное дело по фактам совершения преступлений сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, совершенных группой лиц по предварительному сговору на территории города Печоры. В отношении трех фигурантов <...> по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, продолжается работа по выявлению всех эпизодов преступления. Устанавливается круг потерпевших.

Ранее в Москве арестовали 38-летнего мужчину за насилие над двумя несовершеннолетними. По информации следствия, в январе 2024 года он вынуждал 11-летнюю девочку отправлять ему интимные фотографии, а при личной встрече — совершать противоправные действия. В октябре того же года аналогичное преступление произошло с 13-летним подростком.