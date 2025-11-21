В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу

Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 18:08

В Санкт-Петербурге местный житель преследовал одну из учениц школы № 180 от дома до школы. Сотрудники полиции установили его личность и задержали, сообщили в региональном ГУ МВД. Мужчина был нетрезв и не смог объяснить своих мотивов поведения.

В полицию Красногвардейского района поступило сообщение о неадекватном мужчине, находившемся у школы на улице Маршала Тухачевского, который при попытке проникнуть внутрь был остановлен и выпровожен охранником учебного заведения, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали 38-летнего предполагаемого педофила. Было установлено, что злоумышленник вступил в интернет-переписку с 11-летней девочкой, в ходе которой вынуждал потерпевшую отправлять ему снимки интимного характера. При личной встрече он совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.

До этого сообщалось, что в Узбекистане отец отделался 10 сутками ареста за развратные действия в отношении собственной несовершеннолетней дочери и домогательства к другому ребенку. По данным источника, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздел и пытался развратить свою дочь.

