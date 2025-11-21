Международный муниципальный форум стран БРИКС
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России

Госдума рассмотрит закон о закреплении крестов на гербе в приоритетном порядке

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госдума планирует рассмотреть законопроект о закреплении ключевых элементов герба России, включая кресты над коронами и державой, в приоритетном порядке, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Он подчеркнул важность защиты символов государственной власти от искажений, сообщает думская пресс-служба.

Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения. Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе, — сказал Володин.

Законопроект уже направлен председателем Госдумы в профильный комитет по государственному строительству и законодательству для дальнейшего рассмотрения.

Ранее глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил вернуть в описание герба России слова о святом Георгии Победоносце. По его словам, это поднимет силу и дух народа. Слуцкий заявил, что уверен в том, что поправка найдет искренний отклик у российского народа, поскольку ее инициировали сами избиратели. Во время СВО Россия ведет борьбу не только на фронте, но и в духовной сфере, считает парламентарий.

