Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 11:06

Слуцкий предложил изменить описание герба России

Слуцкий: на гербе должен быть Георгий Победоносец, а не просто всадник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий захотел вернуть в описание герба России слова о Святом Георгии Победоносце. По его словам, которые передает «Газета.Ru», это поднимет силу и дух народа.

ЛДПР внесет проект изменений в закон «О Государственном гербе Российской Федерации», чтоб заменить безликое словосочетание «серебряный всадник» на «Святой Георгий Победоносец», — подчеркнул он.

Слуцкий заявил, что уверен в том, что поправка найдет искренний отклик у российского народа, поскольку ее инициировали сами избиратели. По его словам, во время СВО Россия ведет борьбу не только на фронте, но и в духовной сфере.

Ранее Госдума одобрила закон, которым вводится запрет на изображение религиозных объектов без соответствующих символов, если таковые имеются. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях стала системной и получила народное название «крестопад».

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что возвращение крестов на герб России укрепит авторитет власти и получит поддержку большинства граждан. По его мнению, это решение демонстрирует четкую позицию государства и будет воспринято как важный политический сигнал.

гербы
Россия
Леонид Слуцкий
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВСУ стали призывать бездомных
«Вахтанговский лев»: актер Иванов об ушедшем Владимире Симонове
Мужчина вынес горящий электровелосипед из лифта и попал на видео
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.