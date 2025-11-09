Слуцкий предложил изменить описание герба России Слуцкий: на гербе должен быть Георгий Победоносец, а не просто всадник

Глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий захотел вернуть в описание герба России слова о Святом Георгии Победоносце. По его словам, которые передает «Газета.Ru», это поднимет силу и дух народа.

ЛДПР внесет проект изменений в закон «О Государственном гербе Российской Федерации», чтоб заменить безликое словосочетание «серебряный всадник» на «Святой Георгий Победоносец», — подчеркнул он.

Слуцкий заявил, что уверен в том, что поправка найдет искренний отклик у российского народа, поскольку ее инициировали сами избиратели. По его словам, во время СВО Россия ведет борьбу не только на фронте, но и в духовной сфере.

Ранее Госдума одобрила закон, которым вводится запрет на изображение религиозных объектов без соответствующих символов, если таковые имеются. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях стала системной и получила народное название «крестопад».

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что возвращение крестов на герб России укрепит авторитет власти и получит поддержку большинства граждан. По его мнению, это решение демонстрирует четкую позицию государства и будет воспринято как важный политический сигнал.