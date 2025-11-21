Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам Минтранс: СИМ мощностью выше 0,25 кВт планируется приравнять к мопедам

Минтранс России разработал поправки в ПДД, устанавливающие новые критерии классификации средств индивидуальной мобильности, сообщил и. о. заместителя директора департамента ведомства Николай Чередниченко в ходе круглого стола в Совфеде. Согласно проекту, транспорт мощностью свыше 0,25 кВт будут приравниваться к мопедам, а менее мощный — к электросамокатам. Трансляция круглого стола велась на Rutube-канале Совфеда.

Чередниченко уточнил, что соответствующее разделение по мощности уже закреплено в подготовленных изменениях. Он отметил, что новые правила планируется ввести в действие весной 2026 года после завершения всех необходимых процедур.

Мы предполагаем, что будет разделение по мощности, скорее всего. То есть, соответственно, СИМ — это будет до 0,25 кВт. То, что выше, это будет мопед. Пока вот в такой парадигме у нас написано изменение в правилах дорожного движения, — сказал Чередниченко.

Ранее Минтранс России выступил против запрета электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, рекомендуя развивать их использование. Ведомство предложило регионам содействовать развитию сервисов аренды, избегая избыточных административных барьеров и интегрируя СИМ в городскую транспортную систему.