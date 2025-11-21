Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:55

Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам

Минтранс: СИМ мощностью выше 0,25 кВт планируется приравнять к мопедам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минтранс России разработал поправки в ПДД, устанавливающие новые критерии классификации средств индивидуальной мобильности, сообщил и. о. заместителя директора департамента ведомства Николай Чередниченко в ходе круглого стола в Совфеде. Согласно проекту, транспорт мощностью свыше 0,25 кВт будут приравниваться к мопедам, а менее мощный — к электросамокатам. Трансляция круглого стола велась на Rutube-канале Совфеда.

Чередниченко уточнил, что соответствующее разделение по мощности уже закреплено в подготовленных изменениях. Он отметил, что новые правила планируется ввести в действие весной 2026 года после завершения всех необходимых процедур.

Мы предполагаем, что будет разделение по мощности, скорее всего. То есть, соответственно, СИМ — это будет до 0,25 кВт. То, что выше, это будет мопед. Пока вот в такой парадигме у нас написано изменение в правилах дорожного движения, — сказал Чередниченко.

Ранее Минтранс России выступил против запрета электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, рекомендуя развивать их использование. Ведомство предложило регионам содействовать развитию сервисов аренды, избегая избыточных административных барьеров и интегрируя СИМ в городскую транспортную систему.

Россия
Минтранс
транспорт
электросамокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска
На Украине признались в масштабных повреждениях электростанций
Серийный отравитель из Подмосковья тестировал яд на возлюбленной
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.