В здании одесского ТЦК прогремел взрыв Полиция Одессы: в результате взрыва в городском ТЦК есть погибший и пострадавший

Взрывное устройство сработало в здании одного из одесских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения, сообщила пресс-служба местной полиции. На место происшествия немедленно выехали оперативно-следственные группы и службы экстренного реагирования.

Согласно информации, распространенной изданием «Страна.ua», инцидент произошел конкретно в Пересыпском ТЦК. По предварительным данным, взрыв устроил один из мобилизованных граждан, которых доставили в военкомат.

В настоящее время на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и точные причины взрыва. Специалисты обследуют территорию для определения типа взрывного устройства и идентификации лица, причастного к организации инцидента.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.