21 ноября 2025 в 18:49

Политолог объяснил, почему Зеленский «парализован» в вопросе Ермака

Политолог Фесенко заявил, что Зеленский боится увольнять Ермака

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опасается увольнять главу своего офиса Андрея Ермака, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, которые приводит ABC News, это происходит из-за возможного расследования в отношении него в рамках коррупционного скандала.

По словам политолога, если Ермак окажется в документах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в качестве потенциального подозреваемого в коррупционной схеме, его отстранение от должности станет практически неизбежным. Фесенко подчеркнул, что для Зеленского увольнение Ермака будет равносильно «отрубанию правой руки». Политолог объяснил, что глава офиса президента Украины является его ближайшим соратником.

Ранее Зеленский отказался отправлять в отставку Ермака на фоне коррупционного скандала. Президент Украины заявил об этом на встрече с депутатами от правящей партии «Слуга народа».

На сайте Зеленского зарегистрировали петицию с требованием отставки Ермака. Инициатором такого решения стал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Украина
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
увольнения
