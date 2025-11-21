Депутат Рады инициировал петицию об отставке главы офиса Зеленского

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием отставки руководителя его офиса Андрея Ермака. В своем Telegram-канале политик иронично отметил, что это своеобразный «подарок» чиновнику на день рождения, чтобы за него впервые проголосовали украинские граждане.

На день рождения Андрея Борисовича мы решили подарить то, о чем он давно мечтал — чтобы за него впервые проголосовали украинцы. Поэтому подал от себя сегодня на регистрацию петицию на сайте офиса Зеленского об увольнении Ермака А. Б. с должности главы офиса Зеленского, — сообщил Железняк.

Нардеп выразил сомнение, будет ли данная петиция вообще зарегистрирована администрацией президента. По его словам, процедура рассмотрения должна занять не более двух рабочих дней согласно установленным правилам.

Ранее стало известно, что в окружении Зеленского настаивают на отстранении от должности руководителя его офиса в связи с коррупционным скандалом вокруг предпринимателя Тимура Миндича. Согласно информации осведомленного источника, в правящей партии «Слуга народа» сформировалась «коалиция решительных», грозящая выходом из парламентской фракции в случае сохранения Ермака на своем посту.