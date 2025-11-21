Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 18:28

Депутат Рады инициировал петицию об отставке главы офиса Зеленского

Нардеп Железняк направил на сайт Зеленского требование об увольнении Ермака

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием отставки руководителя его офиса Андрея Ермака. В своем Telegram-канале политик иронично отметил, что это своеобразный «подарок» чиновнику на день рождения, чтобы за него впервые проголосовали украинские граждане.

На день рождения Андрея Борисовича мы решили подарить то, о чем он давно мечтал — чтобы за него впервые проголосовали украинцы. Поэтому подал от себя сегодня на регистрацию петицию на сайте офиса Зеленского об увольнении Ермака А. Б. с должности главы офиса Зеленского, — сообщил Железняк.

Нардеп выразил сомнение, будет ли данная петиция вообще зарегистрирована администрацией президента. По его словам, процедура рассмотрения должна занять не более двух рабочих дней согласно установленным правилам.

Ранее стало известно, что в окружении Зеленского настаивают на отстранении от должности руководителя его офиса в связи с коррупционным скандалом вокруг предпринимателя Тимура Миндича. Согласно информации осведомленного источника, в правящей партии «Слуга народа» сформировалась «коалиция решительных», грозящая выходом из парламентской фракции в случае сохранения Ермака на своем посту.

Украина
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американка впала в кому и повстречала сатану
Москвичам посоветовали сменить потребительские привычки
Раскрыто, почему страны Запада стали искать диалог с Россией на саммите G20
Медведев высмеял обращение Зеленского и напомнил о золотом унитазе
Подросток умер из-за шланга в прямой кишке на работе
Утром обещал себе больше не убивать: откровения саранского маньяка
«Очень мощные»: Трамп похвастался новыми санкциями против России
Отказ от пения, брак с иностранцем, болезнь: как живет Любовь Казарновская
В российском регионе при атаке ВСУ погибли два человека
Меган Маркл удивила дорогостоящим образом на День благодарения
Трамп разъяснил, в каком положении находится Украина
Сотням миллионов африканцев предрекли острый голод
Москвичам сообщили, ждать ли сугробов до начала зимы
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии отказался от закупок в РФ
В МИД Сербии высказались о поездках Вучича на «человеческие сафари»
Трамп поставил Украине ультиматум по мирному плану
Душитель мальчиков и труп девочки в диване: главные ЧП недели
Озвучен приговор для чемпионки Украины за покушение на российского военного
Дочь Брюса Уиллиса не уверена в том, что отец ее узнает
Россия оценила западную резолюцию по иранской ядерной программе
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.