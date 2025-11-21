На ММФ БРИКС рассказали, как Россия продвигает в мире контроль качества

VII Международный муниципальный форум стран БРИКС в Санкт-Петербурге стал площадкой для развития бизнеса и продвижения российских компаний на международном рынке. Как расширяется деятельность российских специалистов по контролю качества продукции, на полях форума, рассказал в интервью NEWS.ru генеральный директор компании «Топфрейм» Евгений Новиков.

— Евгений Леонидович, проходит большое знаменательное мероприятие — Седьмой форум БРИКС. Как вы оцениваете значение этого форума?

— Значение данного форума сложно переоценить, поскольку наличие таких площадок позволяет представителям как бизнеса, так и власти, — не только России, но и других многих стран, — вести честный, независимый и равноправный диалог. Вот из таких мероприятий, таких кирпичиков БРИКС, (bricks по-английски «кирпичи». — NEWS.ru) и складывается большое здание будущего многополярного мира.

— Чем занимается ваша компания?

— Мы работаем в сфере независимого контроля качества. Сюрвейерские услуги, есть такой термин. Также мы работаем в сфере других аутсорсинговых b2b-услуг. И у нас новый тренд: мы стараемся оцифровывать те нишевые процессы, которые еще не оцифрованы. Один из наших проектов — Fresh Vision — это решение на основе нейросетей, которое обеспечивает автоматизацию приемки плодов овощей по качеству.

— С какими странами БРИКС или, может быть, БРИКС+ вы сотрудничаете?

— У нас есть собственные филиалы в таких странах, как Казахстан, Турция, Иран, Китай. Мы хотели бы расширять наше присутствие также и на другие континенты. Южная Америка нас интересует, конечно, и Африка. У нас там пока филиалов нет, но мы надеемся, что будем там развиваться.

— Планировалось ли подписание каких-либо соглашений в рамках форума?

— У нас есть график встреч, в том числе с представителями африканских и южноамериканских стран. Я надеюсь, что мы какие-то рамочные договоры заключим.

