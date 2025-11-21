Президент Ирана предложил перенести столицу по двум причинам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу страны, объяснив свою инициативу перенаселенностью и нехваткой воды в Тегеране. Он пояснил, что если мегаполис продолжит разрастаться, то власти не смогут обеспечить всех его жителей водой, передает Fars.

У нас нет выбора. Это необходимость, — заявил глава государства.

Ранее Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, о чем сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца. Главной целью нового консорциума является развитие торговли, транспортировки и транзита между Россией и Ираном.

Тем временем глава МИД страны Аббас Аракчи информировал, что Иран не ведет обогащение урана. Он подчеркнул, что на территории государства нет незадекларированных ядерных объектов. По словам министра, это невозможно после ударов США и Израиля. Аракчи отметил, что сотрудничество с МАГАТЭ строится по установленным правилам, которые должны соответствовать текущей международной обстановке.