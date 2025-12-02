27 ноября в Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум (НИСФ) — 2025. Организатором форума выступило АНО «Национальное агентство развития территорий» (НАРТ).

На площадке «Сафмар Грандъ Москва» собралось более 300 представителей строительной отрасли, чтобы обсудить практические механизмы преодоления кризисных явлений, ускорения строительства объектов национального значения и внедрение новых инструментов взаимодействия между бизнесом и государством.

На форуме выступили директор департамента координации социально-экономического развития регионов Минстроя РФ Магомед Цечоев, депутат Госдумы Дмитрий Аверов, представители производственного сектора, застройщиков и др.

Прошедший форум стал точкой сборки для более чем десяти ведущих отраслевых союзов и ассоциаций строительной отрасли. Партнерами мероприятия стали Инжиниринговый центр металлических конструкций (ИЦМК), ООО «Мерида», ООО «Безопасные решения +», ООО «AltecSystems», ООО «Евраз Стил Хаус», ГК «ИнфорМА», ООО «Вентиляционный завод „Ротадо“», ООО «Ависта Модуль Инжиниринг», ГК «ДеКа-Строй», АО «БИРЖА „ЦТС“», BN Group (ООО «CLT Девелопмент»), АО ТД «Добромаш», а также ООО «МИГ СТРОЙ-ПРОЕКТ».

В рамках форума подписаны соглашения о партнерстве между АНО «НАРТ» и Фондом международных деловых коммуникаций (ММФ БРИКС), Союзом организаций и партнеров газовой отрасли «Газовый союз» и Ассоциацией «Деловой центр экономического развития СНГ». Было подписано также соглашение о сотрудничестве между «Газовым союзом» и Ассоциацией организаций строительного комплекса (АО СК).

Национальный инвестиционно-строительный форум (НИСФ) — 2025 Фото: NEWS.ru

Мы благодарны всем партнерам за доверие и смотрим в будущее с уверенностью, начав подготовку к НИСФ-2026, который станет новым этапом в нашей совместной работе, — заявил генеральный директор АНО «Национальное агентство развития территорий» Сергей Львов.

Стратегические соглашения, подписанные в рамках форума, закладывают прочный фундамент для развития инициатив и укрепления позиций АНО «НАРТ» в странах БРИКС и СНГ в 2026 году.