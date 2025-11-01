Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:54

В России предложили усилить контроль за качеством зерна

Минсельхоз хочет усилить контроль качества зерна на фоне падения экспорта

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В условиях сокращения экспортных поставок зерна Министерство сельского хозяйства России намерено ужесточить контроль качества продукции, пишет «Коммерсант». Предлагается восстановить плановые проверки крупных элеваторов, освобожденных от них после реформы 2021 года.

Ведомство мотивирует необходимость ужесточения контроля заботой о качестве экспортных поставок в условиях, когда РФ приходится бороться за новые рынки, — сказано в материале.

Минсельхоз предлагает вернуть проверки для зернохранилищ вместимостью от 50 тыс. до 100 тыс. тонн и проводить их раз в два года. В ведомстве указали, что в 85 случаях, когда контролеры все же приходили на такие объекты, были выявлены 116 нарушений.

В статье отмечается, что большинство государств, закупающих российское зерно, предъявляет строгие требования к его качеству. Профильное ведомство сейчас обсуждает с импортерами возможность смягчить критерии допуска на их рынки.

Ранее сообщалось, Минсельхоз не прогнозирует резкого роста цен на картофель в текущем сезоне. Об этом рассказала глава ведомства Оксана Лут. Она уточнила, что урожай картофеля в организованном секторе превысит прошлогодний уровень на 300 тыс. тонн. Кроме того, ожидается рекордный сбор плодов и ягод.

зерно
проверки
Минсельхоз
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.