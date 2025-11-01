В России предложили усилить контроль за качеством зерна Минсельхоз хочет усилить контроль качества зерна на фоне падения экспорта

В условиях сокращения экспортных поставок зерна Министерство сельского хозяйства России намерено ужесточить контроль качества продукции, пишет «Коммерсант». Предлагается восстановить плановые проверки крупных элеваторов, освобожденных от них после реформы 2021 года.

Ведомство мотивирует необходимость ужесточения контроля заботой о качестве экспортных поставок в условиях, когда РФ приходится бороться за новые рынки, — сказано в материале.

Минсельхоз предлагает вернуть проверки для зернохранилищ вместимостью от 50 тыс. до 100 тыс. тонн и проводить их раз в два года. В ведомстве указали, что в 85 случаях, когда контролеры все же приходили на такие объекты, были выявлены 116 нарушений.

В статье отмечается, что большинство государств, закупающих российское зерно, предъявляет строгие требования к его качеству. Профильное ведомство сейчас обсуждает с импортерами возможность смягчить критерии допуска на их рынки.

Ранее сообщалось, Минсельхоз не прогнозирует резкого роста цен на картофель в текущем сезоне. Об этом рассказала глава ведомства Оксана Лут. Она уточнила, что урожай картофеля в организованном секторе превысит прошлогодний уровень на 300 тыс. тонн. Кроме того, ожидается рекордный сбор плодов и ягод.