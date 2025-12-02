Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:45

«Можно с уверенностью говорить»: Патрушев об урожае зерна в 2025 году

Патрушев заявил, что урожай зерна в этом году будет одним из самых больших

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Урожай зерновых культур в этом году окажется одним из самых значительных в новейшей истории России, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на совещании по теме сезонных полевых работ в текущем году. По его словам, сегодня объем зерна в бункерном весе превышает 145 млн тонн. При этом не исключено, что из-за погоды может произойти серьезная рефакция, то есть снижение оптовых цен на товары, передает РИА Новости.

Однако можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории, — сказал Патрушев.

Ранее вице-премьер прогнозировал, что в 2025 году в России будет собран урожай винограда в объеме около 870 тыс. тонн. По словам Патрушева, такой показатель практически повторяет рекордные значения прошлого года. Параллельно с ростом сборов в стране увеличивается и объем производства винной продукции.

Вместе с этим президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко обратил внимание, что Россия стремительно теряет ржаное хлебопечение. По его словам, это обусловлено продолжающимся сокращением урожая ржи.

