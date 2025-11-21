«Идет взаимодействие между странами»: представитель Биржи о ММФ БРИКС

Бизнес-сообщество должно знать обо всех преимуществах торговли на бирже, сообщил в интервью NEWS.ru начальник Управления в Северо-Западном федеральном округе АО «Петербургская Биржа» Антон Рогачевский на полях VII Международного муниципального форума (ММФ) БРИКС.

Биржевая торговля — это взаимодействие государств

— Вы впервые присутствуете на ММФ БРИКС. Насколько повестка мероприятия отвечает планам развития Петербургской Биржи?

— Я впервые участвую в Международном муниципальном форуме БРИКС. Ранее я работал на других площадках, в том числе и в формате БРИКС. Уверен, что это будет хорошим началом деятельности Северо-Западного управления АО «Петербургская Биржа» (мы реструктурировали работу в регионе).

Работа в формате БРИКС, одного из самых значимых интеграционных объединений, в котором участвует Россия, является очень перспективной. Речь идет о странах, государственных институтах, а также о хозяйствующих субъектах. В государствах, входящих в состав организации, проживает более 50% населения Земли.

— Как Петербургская Биржа позиционирует себя в новой архитектуре сотрудничества стран БРИКС?

— Биржевая торговля является инструментом и частью более крупных институтов международного финансового, торгового и инвестиционного сотрудничества. Через биржевую торговлю товарами ведется межгосударственное взаимодействие.

Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с товарными биржами стран — членов БРИКС. Было подписано множество договоров между АО «Петербургская Биржа» и биржами государств, входящих в состав объединения. Эти международные соглашения уже находятся на этапе практической реализации. Были созданы рабочие группы, ведется работа с тем, чтобы полноценное межбиржевое сотрудничество заработало в полном объеме.

В 2025 году оборот биржевых торгов в несырьевом секторе составил более 7 млрд рублей

— Как Петербургская Биржа помогает российским компаниям, в том числе из несырьевого сектора, привлекать инвестиции партнеров по БРИКС через свои площадки?

— Участие в биржевой торговле через Петербургскую Биржу фактически формирует для производителей и поставщиков новый полноценный дополнительный канал продаж. Это является ценным подспорьем для компаний-экспортеров, в том числе тех, кто реализует готовую продукцию.

По неуглеводородным секторам за 10 месяцев 2025 года суммарный оборот биржевых торгов с участниками, представляющими Северо-Западный федеральный округ, составил свыше 7 млрд рублей. Это торговля без учета нефти и нефтепродуктов. По итогам прошлого года суммарный объем биржевых торгов по Петербургской Бирже составил около 2,5 трлн рублей.

Биржа — площадка для развития бизнеса

— Что мешает развитию биржевой торговли? Как можно преодолеть эти барьеры?

— Есть несколько направлений ключевого развития, которые позволят нам реализовать возможности по развитию биржевой торговли.

Если говорить о взаимодействии со странами — членами БРИКС и компаниями из государств объединения, то это выход на практическую реализацию заключенных соглашений о биржевом сотрудничестве.

Одна из задач во внутрироссийском экономическом контуре — популяризация товарной биржи как площадки для развития бизнеса участников торгов, а также развитие бренда биржевой торговли в целом. Нужно повышать уровень осведомленности бизнес-сообщества о преимуществах биржевой торговли.

— Как статус Санкт-Петербурга как международного торгового центра помогает Бирже в реализации стратегии в рамках БРИКС? В чем она заключается?

— Петербургская Биржа является ровесницей Санкт-Петербурга. Мы являемся преемниками первой биржи, основанной Петром Первым в ноябре 1703 года. Тогда в Неву зашло первое торговое грузовое судно с биржевым товаром из Западной Европы. 12 ноября — день рождения Петербургской Биржи.

Сегодня Санкт-Петербург и весь Северо-Западный федеральный округ — один из крупнейших торговых кластеров страны. Региональный центр Биржи должен стать основной точкой притяжения всех биржевых торговых связей в СЗФО.

