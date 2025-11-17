Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 18:16

Стало известно, какой груз НАТО могли уничтожить ВС России в Одесском порту

Военэксперт Кнутов: ВС РФ могли уничтожить натовские комплексы ПВО для Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военные ударом по порту в Одессе могли уничтожить натовские комплексы противовоздушной обороны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, предположение о характере груза основано на недавних заявлениях западных политиков.

Сейчас Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) просит поставить системы противовоздушной обороны. На Украину идут снаряды, управляемые ракеты типа HIMARS. Я думаю, что ударом по Одессе были уничтожены системы ПВО. ВС РФ в данном случае сработали очень активно. В одном из выступлений Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) говорил, что Зеленский просит 20 комплексов Patriot. Я думаю, их кто-то отгрузил, может быть, Германия или Греция, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что в Одессе прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована по всей территории Одесской области.

Впоследствии стало известно, что российская армия нанесла массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым для нужд ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников более чем в 140 районах.

