Дерби всея Руси — 2. Кто фаворит матча «Спартак» — ЦСКА

В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) во второй раз в сезоне состоится главное московское дерби — «Спартак» сыграет с ЦСКА. Когда пройдет матч, у кого больше шансов на победу, история противостояний команд — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и ЦСКА провели первый круг РПЛ

По итогам 15 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 25 очков. «Спартак» отстает от лидеров чемпионата на восемь баллов. 11 ноября главный тренер команды Деян Станкович оставил свой пост. В последнем матче «Спартак» одержал победу над «Ахматом» со счетом 2:1. В оставшихся трех встречах до зимней паузы временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Вадим Романов, который ранее работал в академии красно-белых.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в РПЛ. У коллектива Фабио Челестини 33 очка. Армейцы идут вровень с «Краснодаром», однако уступают по разнице забитых и пропущенных мячей — +13 против +19 у «быков». В последней встрече первого круга ЦСКА увез три очка из Махачкалы (1:0).

Игроки ЦСКА перед началом матча РПЛ в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Кто является фаворитом матча «Спартак» — ЦСКА

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что он ничего не ждет от Романова. По его мнению, в российском футболе часто появляются люди из ниоткуда, а потом резко пропадают. При этом Мостовой назвал «Спартак» фаворитом дерби.

«Ничего не жду от Романова, его никто не знает. В „Спартаке“ собраны футболисты хорошего уровня. Отдаю небольшое преимущество красно-белым, потому что они играют дома. Кроме того, новый тренер — всегда встряска», — заявил Мостовой.

Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с NEWS.ru назвал предстоящее дерби непредсказуемым. По его мнению, у красно-белых будет эмоциональный всплеск из-за смены тренера, а армейцы столкнутся с проблемами функционального характера.

Игроки ЦСКА и «Спартака» во время матча РПЛ в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«В первой игре команд уже к 20-й минуте был счет 3:1. На такое развитие событий никто не рассчитывал. Когда назначают нового тренера, у клуба всегда происходит эмоциональный всплеск. Каждый хочет проявить себя, чтобы завоевать место в составе. ЦСКА будет сложнее: множество игроков задействовали в сборных, некоторые только восстановились от повреждений. Тяжело подготовить команду функционально, когда игроки приезжают в разном состоянии», — заявил Масалитин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru заявил, что у «Спартака» есть хорошие шансы в дерби против армейцев, тем более после отставки Станковича. Он отметил, что экс-наставник красно-белых вносил нервозность в команду.

«„Спартак“ будет более мотивирован. Сейчас ребята успокоятся, и все пойдет. Они очень неплохие! Даже командная игра появилась в тот момент, когда Станкович сидел на трибунах и не мешал. „Спартак“ и так неплохо играет в последних матчах на домашнем стадионе, ребята захотят проявить себя. Если ЦСКА удастся сыграть вничью — будет уже хорошо», — заявил Пономарев.

Смена тренера может быть на руку «Спартаку», заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, это часто мотивирует футболистов.

Игроки «Спартака» Жедсон Фернандеш и Игорь Дмитриев после матча РПЛ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«У ЦСКА слишком много футболистов выступали в матчах за сборную России. Команде будет трудно сбалансировать состав, ей может не хватить времени для эмоционального и психологического восстановления. ЦСКА нужен центральный нападающий — у них забивают все, но только не форварды. У „Спартака“ все козыри на руках. Мне кажется, они будут играть свободно, легко и раскованно. Будет матч на три результата с маленькими шансами в пользу красно-белых», — сказал Непомнящий.

Поединок между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября в 16:45. Встреча пройдет на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена».

Кто является лидером в «Спартаке» и ЦСКА

В «Спартаке» нет ярко выраженного лидера. На данном этапе по четыре мяча имеют в своем активе аргентинцы Эсекьель Барко, португалец Жедсон Фернандеш, костариканец Манфред Угальде и Ливай Гарсия из Тринидада и Тобаго. 2+3 по системе «гол плюс пас» у бразильца Маркиньоса. Стоит отметить россиянина Игоря Дмитриева, который отдал четыре результативные передачи, однако пока не сумел забить дебютный мяч в РПЛ.

После первого круга «Спартак» остается единственной командой, в составе которой не отличались игроки из России — все 24 мяча на счету иностранцев.

В ЦСКА лидерами по результативным действиям стали одни из самых опытных игроков — 27-летние Иван Обляков и Данил Круговой (5+3 и 4+4 соответственно). Кроме того, показывают высокий уровень футболисты 2005 года рождения — Кирилл Глебов и Матвей Кисляк.

Матвей Кисляк Фото: Александр Вильф/РИА Новости

История противостояния «Спартака» и ЦСКА

Субботний матч откроет третью сотню в истории противостояния московских клубов. Красно-белые одержали победы в 85 поединках, 75 остались за красно-синими, в 40 встречах была зафиксирована ничья. В истории чемпионатов России чуть успешнее были армейцы, которые выиграли 34 матча, тогда как красно-белые взяли верх в 28 встречах. 17 поединков завершились миром.

В 2025 году дважды в дерби побеждал ЦСКА. В конце прошлого сезона РПЛ армейцы оказались сильнее в гостевом поединке со счетом 2:1. Полтора месяца назад красно-синие добились необходимого преимущества за первые 18 минут и завершили матч в свою пользу со счетом 3:2.

