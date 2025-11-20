Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Непомнящий раскрыл главный козырь «Спартака» в дерби с ЦСКА

Тренер Непомнящий: смена тренера сыграет на руку «Спартаку» в дерби с ЦСКА

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Смена тренера может сыграть в пользу «Спартака» перед московским дерби с ЦСКА, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, это часто мотивирует футболистов. Также «Спартаку» может помочь тот факт, что в сборной России было задействовано много игроков ЦСКА.

У ЦСКА слишком много футболистов было занято в матчах за сборную России. Будет трудно сбалансировать состав, может не хватить времени для эмоционального и психологического восстановления. ЦСКА не хватает центрального нападающего, у них забивают все, но только не форварды. У «Спартака» все козыри на руках. Мне кажется, они будут играть свободно, легко и раскованно. Поэтому игра на три результата с маленькими шансами в пользу «Спартака», — считает Непомнящий.

По его мнению, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов не пойдет на серьезные изменения состава, тем более после двух побед в чемпионате.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало встречи в 16:45 по мск. После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте с 25 очками, а ЦСКА расположился на втором месте с 33 баллами.

Ранее ветеран красно-белых Валерий Гладилин заявил NEWS.ru, что новым тренером «Спартака» должен быть человек со «спартаковским прошлым». По его мнению, стоит рассмотреть кандидатуры Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Андрея Тихонова.

