Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска Гагин: за Красноармейском открывается дорога на Днепропетровск и Одессу

После освобождения Красноармейска (Покровска) Вооруженные силы России выйдут на маршрут в сторону Днепропетровска и Одессы, заявил в интервью NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики, военный эксперт Ян Гагин. Он выразил мнение, что благодаря практически прямой дороге путь российских подразделений на этом участке фронта может быть несколько легче, чем раньше.

За Красноармейском открывается дорога на Днепропетровск и Одессу. Этот маршрут соответствует целям и задачам спецоперации. И по пути почти нет крупных населенных пунктов. То есть продвижение российской армии станет несколько проще, — заявил Гагин.

Он также уточнил, что освобождение Красноармейска имеет важное значение для всей спецоперации. Ранее через этот город шли поставки боеприпасов и продовольствия для ВСУ, теперь же они этой возможности лишены, отметил собеседник.

Ранее Гагин уточнил, что подразделения ВС России медленно продвигаются под Красноармейском, сохраняя тем самым жизни солдат. Из-за особенностей местности, по его словам, на этом участке фронта мало укрытий, потому военным приходится выверять буквально каждое движение.

Он также выразил мнение, что в случае ликвидации президента Украины Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению Гагина, ничего не изменит для жителей Украины.

Покровск — крупный населенный пункт. До недавних пор он являлся серьезным логистическим центром Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Теперь украинские войска лишаются на этом участке пункта доставки и распределения тылового обеспечения и вооружения, резюмировал эксперт.