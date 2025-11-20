Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:57

В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском

Гагин: ВС РФ медленно движутся под Красноармейском, чтобы сохранить жизни солдат

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подразделения Вооруженных сил России медленно продвигаются под Красноармейском (Покровск), сохраняя тем самым жизни солдат, заявил в интервью NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин. Из-за особенностей местности, по его словам, на этом участке фронта мало укрытий, потому военным приходится выверять буквально каждое движение.

Бои за Покровск идут не один месяц. От лесополосы, которая раньше находилась вокруг города, остались гряды пеньков высотой в метр-полтора. За ними невозможно спрятаться. Любое передвижение видно, особенно с беспилотников. Чтобы сохранить жизни нашим бойцам, боевые действия ведем небыстро, — заявил Гагин.

Ранее военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай, попавший в плен в Красноармейске (Покровск), заявил, что командование ВСУ не считает рядовых бойцов за людей. По словам солдата, бойцам приходится обходиться без связи, еды и воды, среди сослуживцев много убитых и раненых.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Владимира Рогова, ВСУ предпринимают контратаки в направлении Гуляйполя, находясь в отчаянии. По его мнению, отсутствие логистики в этом регионе и нехватка ресурсов ставят ВСУ в безвыходное положение.

Ян Гагин
Специальная военная операция
Украина
ВСУ
ВС РФ
