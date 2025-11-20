Вооруженные силы Украины предпринимают контратаки в направлении Гуляйполя, находясь в отчаянии, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, отсутствие логистики в этом регионе и нехватка ресурсов ставят ВСУ в безвыходное положение.

Абсолютно безуспешные контратаки войск Украины в направлении Гуляйполя — это отчаянные попытки оттянуть неминуемый конец гарнизонов ВСУ. Такие действия приводят к массовой гибели украинских солдат, потому что на данный момент им перерезана основная дорога, по которой идет военная логистика. Это путь, связывающий Гуляйполе и поселок Покровское. Именно по нему постоянно шла переброска живой силы противника, техники и боеприпасов. Теперь это нарушено. Мало того, что эта дорога уже в нескольких местах под нашим контролем, она еще и под огневым контролем практически на всем протяжении, — высказался Рогов.

Ранее силовых структурах РФ сообщили, что российские войска установили полный огневой контроль над участком трассы Гуляйполе — Малиновка и приближаются к восточным границам Гуляйполя в Запорожской области. По информации источника, идет продвижение 127-й дивизии группировки войск «Восток».