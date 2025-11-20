Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 19:20

В ДНР объяснили, почему ВС России еще не ликвидировали Зеленского

Гагин: при уничтожении Зеленского его попытаются героизировать на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин заявил в интервью NEWS.ru, что в случае ликвидации президента Украины Владимира Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению собеседника, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины.

Ликвидация Зеленского не приведет к смене власти на Украине. Поставят другого такого же. При этом Зеленского попытаются героизировать как Бандеру. <…> А для граждан Украины его смерть по большому счету ничего не изменит, — пояснил собеседник.

Он добавил, что российской разведке известно практически обо всех передвижениях украинского президента. Однако сейчас нет задачи его уничтожить, а в будущем его будут судить как военного преступника, предположил Гагин.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что Зеленского могут «убрать» с должности. По мнению президента Белоруссии, западные кураторы могут поступить таким образом на фоне коррупционного скандала в окружении украинского политика.

Аналогичную точку зрения высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он выразил уверенность, что Зеленский и его окружение в ближайшем будущем лишатся полномочий. По мнению Володина, действия киевского руководства были направлены против интересов своих граждан.

