Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение в ближайшем будущем лишатся полномочий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, которые передает передает корреспондент NEWS.ru, действия киевского руководства были направлены против интересов своих граждан.

Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников, потому что все то, что они делали, было направлено против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности, — сказал Володин.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отставка правительства может состояться в четверг, 20 ноября. По его словам, в Верховной раде зарегистрировано несколько проектов постановлений по этому вопросу.

Между тем в отставку ушла министр энергетики Украины Светлана Гринчук, подозреваемую в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме». За отставку главы ведомства единогласно проголосовали 315 депутатов, никто не высказался против. Рада также одобрила отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. За это проголосовали 323 депутата.