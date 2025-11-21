Международный муниципальный форум стран БРИКС
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку

Ищете быстрый и элегантный ужин без лишних хлопот? Предлагаем вам забыть о привычных рецептах и приготовить рыбу в духовке: камбалу с неожиданным союзником — спелой грушей. Этот тандем создает невероятно нежное и сочное блюдо с тонкой сладковатой ноткой, которое удивит ваших близких.

Для рецепта вам понадобятся: 2 тушки камбалы, 1 спелая груша (твердых сортов), 2 веточки свежего розмарина, 3 ст. ложки оливкового масла, сок половины лимона, морская соль и черный перец по вкусу.

Разогрейте духовку до 200C. Тушки рыбы натрите солью с перцем и сбрызните лимонным соком. Грушу нарежьте тонкими дольками. На противень, застеленный пергаментом, выложите камбалу, сверху распределите ломтики груши и веточки розмарина. Полейте все оливковым маслом и отправьте запекаться на 15–20 минут до золотистого оттенка. Подавайте сразу же, пока рыба в духовке сохранила свой аромат и сочность. Этот рецепт доказывает, что для кулинарного открытия нужны всего лишь двадцать минут и одно нестандартное решение. Приятного аппетита!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
