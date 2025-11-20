Раскрыты новые хищения в жилагентстве Невского района Петербурга

Следственный комитет выявил новые эпизоды хищений более 60 млн рублей в казенном жилищном агентстве Невского района Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства. Подозрение в организации преступного сообщества предъявлено четырем фигурантам ранее возбужденного дела о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством дворников.

Установлено, что соучастники фиктивно трудоустроили не менее 62 человек в качестве дворников в жилищное агентство и получили денежные средства, которые также похитили. Предварительный ущерб от данного преступления — не менее 70 млн рублей, — говорится в сообщении.

В конце октября в агентстве прошли обыски, после которых задержали восемь человек. Под стражу до 21 декабря отправили директора учреждения Андрея Соколова и депутата МО Оккервиль Дениса Маткаша. Остальные проходят под подпиской о невыезде. По данным следствия, директор и сотрудники жилагентства создали преступное сообщество в январе 2023 года. Возбуждено дело по ст. 210 УК РФ. На имущество фигурантов наложен арест.

Ранее против депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как установило следствие, в 2021–2025 годах Клюшникова оформляла Кербер в качестве помощника без выполнения трудовых обязанностей, используя поддельные документы для получения из бюджета более 3 млн рублей, которые женщины использовали в личных целях.