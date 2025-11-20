Трихолог назвала температуру, при которой опасно ходить без шапки

Трихолог назвала температуру, при которой опасно ходить без шапки Трихолог Брыгина: при температуре ниже нуля градусов следует надевать шапку

При температуре ниже нуля градусов следует надевать шапку, заявила «Здоровью Mail» трихолог Анна Брыгина. В противном случае отказ от головного убора может впоследствии привести к выпадению волос.

Воздействие холода на голову при температуре ниже нуля градусов приводит к значительному риску нарушения микроциркуляции и последующему выпадению волос, — предупредила Брыгина.

Она пояснила, что холод провоцирует рефлекторный спазм мелких сосудов в коже головы. В результате этого снижается приток крови к волосяным фолликулам. Кроме того, спазм сосудов грозит воспалением на коже, который еще больше ухудшает ситуацию.

Ранее трихолог Ольга Кохас заявила, что для зимнего сезона рекомендуется выбирать свободные шапки из натуральных материалов. Она предупредила, что модели из синтетических тканей могут усилить жирность волос.