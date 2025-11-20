На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился в Киеве с американскими генералами, в числе которых министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж, передает «Страна.ua» со ссылкой на близкие к офису главы государства источники. Отмечается, что главной темой стал новый план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

По данным журналистов, в настоящий момент проходит встреча с офицерами в расширенном формате. Среди участников переговоров секретарь СНБО Рустем Умеров, который уже вернулся на Украину.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Дрисколл прибыл в Киев из-за ложных данных Украины о ситуации на фронте. По его мнению, американцы располагают собственной информацией о ситуации на поле боя, которая расходится с украинской.

Дудаков также считает, что в рамках визита на Украину Дрисколл будет склонять Киев к переговорам с Москвой. По его словам, не последнюю роль в такой позиции Вашингтона сыграли коррупционный скандал и усилившееся давление на офис президента Зеленского.