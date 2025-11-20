Актер из «Сумерек» устроил драку в центре Петербурга

Американский актер Джастин Чон, известный по роли Эрика Йорки в фильме «Сумерки», подрался с незнакомцем на улице Восстания в Санкт-Петербурге, рассказала в Telegram-канале его супруга Александра. По словам девушки, ее муж шел по делам, и в какой-то момент один из прохожих начал на него кричать.

Я был в наушниках, и какой-то чувак начал на меня кричать. Я его игнорировал, но он продолжал идти за мной. В конце концов я повернулся и сказал: «Я не русский, я не понимаю, что ты говоришь», — отметил Чон.

После этого, как уточнил актер, незнакомец толкнул его. Чон бросил на землю рюкзак и начал наносить обидчику удары. В итоге участников конфликта разняли очевидцы. В переписке с женой актер заверил, что не пострадал и просто покинул место происшествия.

