20 ноября 2025 в 18:25

В ГД раскрыли, чем может закончиться коррупционный скандал для Зеленского

Депутат Колесник допустил, что Зеленский останется на посту президента Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может избежать отставки на фоне разгоревшегося в стране коррупционного скандала, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что глава государства уже является нелегитимным, но все равно продолжает оставаться на посту.

Не факт, что коррупционный скандал для Зеленского закончится импичментом или снятием с должности, хотя он и так является нелегитимным президентом, если исходить из международного права или украинского законодательства. Тем не менее, он продолжает исполнять свои обязанности. Зеленский продолжает сжигать украинцев, но ему уже не остановиться. Для него это конец. Зеленский тянет эту лямку, сколько может. Пока он, как на велосипеде, крутит эти коррупционные педали, вроде едет. Остановится — рухнет, разобьется, — высказался Колесник.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Зеленскому может грозить ликвидация в случае отказа от плана США по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, украинский президент оказался в безвыходном положении в свете коррупционного скандала.

