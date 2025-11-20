Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 19:10

Российские биатлонисты направили обращение в международную комиссию IBU

Глава СБР сообщил о письме биатлонистов в IBU из-за недопуска к турнирам

Виктор Майгуров Виктор Майгуров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российские биатлонисты предприняли новый шаг для возвращения на международную арену, рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в беседе с ТАСС. По его словам, комиссия СБР направила письмо в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) с целью обсуждения текущей ситуации с допуском к турнирам.

Майгуров выразил мнение, что с точки зрения спортивного принципа победа имеет большую ценность, когда в соревнованиях участвуют все сильнейшие атлеты. При этом он отметил, что даже те зарубежные спортсмены, которые разделяют эту позицию, вряд ли будут публично требовать допуска россиян, поскольку решение этого вопроса лежит в плоскости переговоров между спортивными чиновниками.

Но, с другой стороны, не зря же существуют и комиссия спортсменов IBU, и комиссия спортсменов МОК? Комиссия спортсменов СБР направила письмо комиссии спортсменов IBU, чтобы получить мнение именно от зарубежных коллег. Нам нужно понимать, как они видят сложившуюся ситуацию, как к этому относятся, — отметил Майгуров.

Напомним, что с марта 2022 года российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Международный союз биатлонистов сохраняет эту позицию, не допуская спортсменов даже в нейтральном статусе, несмотря на приближение нового сезона и Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад заявил о готовности выступить в роли посредника между МОК, IBU и СБР. По его словам, ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил шестикратный олимпийский чемпион, IBU придерживается другого мнения.

