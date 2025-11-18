Купила салат в «Ленте» — повторила дома, просто восторг! «Афоня» с курицей и корейской морковкой

Знаете, какие салаты самые удачные? Те, в которых знакомые продукты встречаются в неожиданном сочетании и рождают совершенно новый вкус. Салат «Афоня» — именно из этой категории. В нем нет ничего экзотического, но благодаря удачному союзу нежной курицы, пикантной корейской морковки и копченого сыра он получается на удивление насыщенным и многогранным. Этот салат не просто кормит — он создает настроение, он сытный, яркий и очень эффектно смотрится в разрезе, когда видны все его аппетитные слои.

Для приготовления возьмите 300 г отварного куриного филе, 4 яйца, 1-2 маринованных огурца, 120 г корейской морковки, 120 г копченого сыра, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. растительного масла, по половине чайной ложки соли и черного перца, 1 ч. л. горчицы и зубчик чеснока. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Для заправки смешайте сметану, растительное масло, горчицу, выдавленный чеснок, соль и перец. Теперь выкладывайте салат слоями, промазывая каждый заправкой: сначала курица, затем корейская морковь, следом огурцы и сыр. Верхний слой — яйца. Дайте салату настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы слои пропитались. Приятного аппетита.

