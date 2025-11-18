Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 19:28

Подростка обвинили в призывах к насилию

На Кубани 17-летняя россиянка призывала к насилию в интернете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Краснодарском крае 17-летнюю девушку обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. В июне 2025 года она распространила в администрируемом ею канале информацию, призывающую к насилию и причинению вреда.

Следователем следственного отдела по Центральному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 17-летней девушке в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела продолжается проведение следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В ходе следствия будут определены причины и условия, которые способствовали совершению данного преступления.

Ранее в Донецке задержали местного жителя за призывы к терроризму и антироссийские высказывания. Он размещал в интернете материалы с негативной оценкой действий властей России и вооруженных сил, а также оставлял в Telegram комментарии, содержащие призывы к насилию против россиян и уничтожению административных зданий. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Подозреваемый признал вину.

