В ДНР официально ввели режим региональной ЧС из-за ВСУ

В Донецкой Народной Республике утвердили указ о вводе региональной ЧС на фоне повреждения ТЭС украинскими силами. Документ подписал глава российского региона Денис Пушилин.

Признать обстановку, сложившуюся на территории Донецкой Народной Республики с 18 ноября 2025 г. в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами филиалов акционерного общества «Инфраструктурные проекты» — «Зуевская тепловая электрическая станция» и «Старобешевская тепловая электрическая станция», повлекшую разрушения энергогенерирующих установок, чрезвычайной ситуацией, — говорится в документе.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. По его словам, действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов. Также остановилась работа котельных и фильтровальных станций, в связи с этим профильные ведомства действуют в экстренном режиме, объяснил он.

Также глава муниципального округа Николай Михайлов сообщил, что восстановление Старобешевской ТЭС займет существенное время. Около 50% округа из-за атаки остались без электроснабжения, уточнил он.