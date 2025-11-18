Коц рассказал, что спецпредставитель Трампа привезет Зеленскому в Турцию Коц: Уиткофф может привезти Зеленскому ответ на план по завершению кризиса

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может привезти президенту Украины Владимиру Зеленскому резолюцию Вашингтона по ранее предъявленному Киевом плану о завершении кризиса, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он отметил, что из-за коррупционного скандала Белый дом может оказаться менее благосклонным.

Не исключено, что Уиткофф везет Зеленскому резолюцию на его план завершения [кризиса]. Ранее в ноябре СМИ сообщали, что Киев передал в Вашингтон список «реалистичных компромиссов», на которые готова пойти Украина, — отметил военкор.

По его словам, предположительно, среди предложений Зеленского — вывод сил ВСУ из Донбасса, принятие пакета законов о гарантии русского языка и отказ от вступления в НАТО на 40 лет. Однако обсуждаемые условия не подтверждались официально и могут оказаться газетной уткой, уточнил Коц.

Ранее Зеленский заявил, что едет в Турцию 19 ноября для активизации переговоров с Россией. Президент Украины сообщил, что на переговорной площадке Киев предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца кризиса. Он также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.