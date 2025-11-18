Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 20:27

Коц рассказал, что спецпредставитель Трампа привезет Зеленскому в Турцию

Коц: Уиткофф может привезти Зеленскому ответ на план по завершению кризиса

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: AP/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может привезти президенту Украины Владимиру Зеленскому резолюцию Вашингтона по ранее предъявленному Киевом плану о завершении кризиса, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он отметил, что из-за коррупционного скандала Белый дом может оказаться менее благосклонным.

Не исключено, что Уиткофф везет Зеленскому резолюцию на его план завершения [кризиса]. Ранее в ноябре СМИ сообщали, что Киев передал в Вашингтон список «реалистичных компромиссов», на которые готова пойти Украина, — отметил военкор.

По его словам, предположительно, среди предложений Зеленского — вывод сил ВСУ из Донбасса, принятие пакета законов о гарантии русского языка и отказ от вступления в НАТО на 40 лет. Однако обсуждаемые условия не подтверждались официально и могут оказаться газетной уткой, уточнил Коц.

Ранее Зеленский заявил, что едет в Турцию 19 ноября для активизации переговоров с Россией. Президент Украины сообщил, что на переговорной площадке Киев предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца кризиса. Он также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.

Александр Коц
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Столичный аэропорт перестал принимать рейсы
Стало известно, кто из танцоров Булановой останется в коллективе
Уход тренера Гру обернулся фиаско на льду для«Трактора»
Россиянам посоветовали забыть о продукции от разработчика S.T.A.L.K.E.R.
В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе
Коц рассказал, что спецпредставитель Трампа привезет Зеленскому в Турцию
Дружба с Зеленским, побег с Украины, ФБР: кто такой Миндич
В РФ рассказали, кто может стоять за диверсией на железной дороге в Польше
«Пломба-путешественница» довела россиянку до больничной койки
Бывшего главу «Сколково» взяли под стражу
В ЕС удивились соглашению Зеленского и Макрона по истребителям Rafale
Завершение карьеры, инфаркт, приглашение Зеленскому: как живет Куклачев
Суд запретил готовить шеф-повару после отравления будущих юристов
Более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии
Новые удары по логистике ВСУ, в Азии зреет большая война: что дальше
Питон весом с человека обрушил потолок в доме
Арестованный коуч и тренер научил сокамерников йоге
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.