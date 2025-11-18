Стало известно, кто из танцоров Булановой останется в коллективе Берегуля назвал себя единственным танцором, оставшимся в коллективе Булановой

Бывший хореограф подтанцовки певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля рассказал NEWS.ru, что он остается в коллективе, но теперь работает со звездой в качестве приглашенного артиста. Танцор объяснил, что не может ездить в гастрольные туры и полноценно их отрабатывать, потому что у него обострились проблемы со спиной, которые Берегуля решает с начала лета.

Из-за проблем со спиной я не могу работать длительные гастроли. Но в любой момент, если Татьяна позовет, приеду и отработаю концерт, — заявил танцор.

С Татьяной Булановой Берегуля, по его словам, остался в хороших отношениях. Претензий к нему не имеет и концертный директор артистки Сергей Хрусталев, сообщивший NEWS.ru, что о нежелании ездить с певицей на гастроли танцор сообщил еще летом.

Дима еще в июне предупредил, что на гастроли не поедет. К нему вопросов нет, он в любой момент может вернуться. Алену и Максима мы назад не примем. Сейчас у нас очень хорошие танцовщицы в коллективе, приходите и посмотрите, — призвал Хрусталев.

Ранее Татьяна Буланова закончила сотрудничество со своими танцорами Максимом и Аленой Алалыкиными. Артистка рассказала, что между ними произошел конфликт, в котором коллеги повели себя «некрасиво». Певица считает, что ее предали.