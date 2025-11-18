Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 20:20

«Пломба-путешественница» довела россиянку до больничной койки

Жительницу Подмосковья госпитализировали из-за переместившейся пломбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Подмосковья оказалась на больничной койке из-за пломбы, сообщили в Минздраве Московской области. В организме пациентки, по-видимому, произошло перемещение стоматологического материала, что привело к серьезным осложнениям.

В больницу города Видное поступила 45-летняя женщина с жалобами на боль в щеке и затрудненное носовое дыхание. После компьютерной томографии, специалисты обнаружили причину ее состояния: в верхнечелюстной пазухе был выявлен фрагмент зубной пломбы, ставший источником грибковой инфекции.

Специалисты провели подготовку к эндоскопической операции для пациентки. Сначала они устранили грибок, а затем извлекли «сбежавшую» пломбу. Для ускорения процесса заживления пазуху промыли растворами с антисептическими свойствами. Состояние женщины значительно улучшилось, и ее уже выписали.

Ранее врачи Рязанской ОКБ провели сложную операцию и спасли пациентку с двухлетней язвой на стопе, избежав ампутации. У женщины был диагностирован сахарный диабет второго типа. Лечение включало антибактериальную терапию, хирургическую обработку язвы и специальные перевязки. Сейчас состояние пациентки улучшилось.

Подмосковье
пломбы
инфекции
осложнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Столичный аэропорт перестал принимать рейсы
Стало известно, кто из танцоров Булановой останется в коллективе
Уход тренера Гру обернулся фиаско на льду для«Трактора»
Россиянам посоветовали забыть о продукции от разработчика S.T.A.L.K.E.R.
В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе
Коц рассказал, что спецпредставитель Трампа привезет Зеленскому в Турцию
Дружба с Зеленским, побег с Украины, ФБР: кто такой Миндич
В РФ рассказали, кто может стоять за диверсией на железной дороге в Польше
«Пломба-путешественница» довела россиянку до больничной койки
Бывшего главу «Сколково» взяли под стражу
В ЕС удивились соглашению Зеленского и Макрона по истребителям Rafale
Завершение карьеры, инфаркт, приглашение Зеленскому: как живет Куклачев
Суд запретил готовить шеф-повару после отравления будущих юристов
Более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии
Новые удары по логистике ВСУ, в Азии зреет большая война: что дальше
Питон весом с человека обрушил потолок в доме
Арестованный коуч и тренер научил сокамерников йоге
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.