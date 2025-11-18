«Пломба-путешественница» довела россиянку до больничной койки

Жительница Подмосковья оказалась на больничной койке из-за пломбы, сообщили в Минздраве Московской области. В организме пациентки, по-видимому, произошло перемещение стоматологического материала, что привело к серьезным осложнениям.

В больницу города Видное поступила 45-летняя женщина с жалобами на боль в щеке и затрудненное носовое дыхание. После компьютерной томографии, специалисты обнаружили причину ее состояния: в верхнечелюстной пазухе был выявлен фрагмент зубной пломбы, ставший источником грибковой инфекции.

Специалисты провели подготовку к эндоскопической операции для пациентки. Сначала они устранили грибок, а затем извлекли «сбежавшую» пломбу. Для ускорения процесса заживления пазуху промыли растворами с антисептическими свойствами. Состояние женщины значительно улучшилось, и ее уже выписали.

Ранее врачи Рязанской ОКБ провели сложную операцию и спасли пациентку с двухлетней язвой на стопе, избежав ампутации. У женщины был диагностирован сахарный диабет второго типа. Лечение включало антибактериальную терапию, хирургическую обработку язвы и специальные перевязки. Сейчас состояние пациентки улучшилось.