«Крошится, но не критично»: россияне начали пломбировать зубы на дому «Известия»: в России подскочил спрос на наборы для пломбирования зубов

Спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов на дому подскочил в России, сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. В такие наборы входят все необходимые инструменты и материалы. Они позволяют самостоятельно поставить временную пломбу, не рассчитанную на долгий срок. Как объяснила одна из покупательниц, она отдает предпочтение таким наборам из-за нехватки средств на лечение в клинике.

Денег на нормальное лечение и на удаление сейчас нет, а с таким зубом спокойно не поешь. Этот «стоматологический цемент» — реальное решение данной проблемы. Сейчас у меня вся процедура занимает около одной минуты. Держится хорошо. Немного крошится с течением времени, но не критично, — приводит газета слова девушки.

Уточняется, что до повышения спроса наборы для пломбирования зубов стоили около 150–200 рублей. Однако на фоне ажиотажа цены подскочили примерно в пять раз, до 900 рублей.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что условием для возврата НДФЛ за ортодонтические процедуры является прохождение лечения в лицензированной клинике. По его словам, также необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ и справку из медицинского учреждения.