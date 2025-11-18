Россиянам посоветовали забыть о продукции от разработчика S.T.A.L.K.E.R.

Депутат Госдумы Антон Горелкин посоветовал россиянам в Telegram-канале отказаться от продукции, которая связана с украинской компанией GSC Game World (признана в РФ нежелательной организацией). Разработчик выпускает популярные видеоигры «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. Так парламентарий отреагировал на новость о том, что Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность GSC Game World.

Думаю, что в самое ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи не только все видеоигры производства GSC Game World, но и любую сопутствующую атрибутику, с ней связанную. Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться, — написал он.

Ранее появилась информация, что Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской компании GSC Game World. По данным ведомства, разработчик финансирует Вооруженные силы Украины и создает русофобский контент. В 2022 году компания перевела фонду помощи военнослужащим Украины около $17 млн (1,3 млрд рублей). На них были приобретены ударные дроны, детали к ним и транспортные средства.