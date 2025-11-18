В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе

Принятая по инициативе США резолюция Совета Безопасности ООН по сектору Газа противоречит международно-правовым решениям о создании Государства Палестина, заявили в МИД России. Там подчеркнули, что документ не наделяет орган должными прерогативами по поддержанию мира.
В дипведомстве отметили, что резолюция 2803 противоречит решениям о создании независимого и территориально непрерывного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.
Также в сообщении МИД упоминается, что США за последние два года шесть раз использовали право вето против проектов резолюций с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В Москве считают, что это препятствовало прекращению страданий гражданского населения.
Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддерживающую всеобъемлющий план урегулирования ситуации в секторе Газа, представленный Соединенными Штатами. Документ получил одобрение 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай при голосовании воздержались.