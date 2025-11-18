СБ ООН принял решение по «ближневосточной» резолюции США Совбез ООН одобрил резолюцию в поддержку плана Трампа по сектору Газа

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддерживающую всеобъемлющий план урегулирования ситуации в секторе Газа, представленный Соединенными Штатами. Документ получил одобрение 13 из 15 членов Совбеза.

Россия и Китай при голосовании воздержались. Американский проект резолюции предусматривает создание в Газе временного органа управления, который в документе обозначен как «совет мира».

Кроме того, план предполагает развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом для обеспечения безопасности в регионе. Документ отмечает возможность создания палестинской государственности как перспективу, которая может быть рассмотрена после проведения реформ в Палестинской администрации и начала восстановления сектора.

При этом в резолюции не содержится упоминаний о двугосударственном решении конфликта. План Трампа из 20 пунктов исключает какое-либо участие движения ХАМАС в будущем управлении сектором Газа. Израильские официальные лица неоднократно заявляли о намерении добиться полной ликвидации группировки как в военном, так и в политическом смысле.

Ранее сообщалось, что сектор Газа может столкнуться с гуманитарной катастрофой с приближением зимнего сезона. Согласно заявлению властей, сотни тысяч перемещенных семей оказались в критической ситуации.