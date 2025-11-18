Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 03:11

СБ ООН принял решение по «ближневосточной» резолюции США

Совбез ООН одобрил резолюцию в поддержку плана Трампа по сектору Газа

ООН ООН Фото: Shutterstock|FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддерживающую всеобъемлющий план урегулирования ситуации в секторе Газа, представленный Соединенными Штатами. Документ получил одобрение 13 из 15 членов Совбеза.

Россия и Китай при голосовании воздержались. Американский проект резолюции предусматривает создание в Газе временного органа управления, который в документе обозначен как «совет мира».

Кроме того, план предполагает развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом для обеспечения безопасности в регионе. Документ отмечает возможность создания палестинской государственности как перспективу, которая может быть рассмотрена после проведения реформ в Палестинской администрации и начала восстановления сектора.

При этом в резолюции не содержится упоминаний о двугосударственном решении конфликта. План Трампа из 20 пунктов исключает какое-либо участие движения ХАМАС в будущем управлении сектором Газа. Израильские официальные лица неоднократно заявляли о намерении добиться полной ликвидации группировки как в военном, так и в политическом смысле.

Ранее сообщалось, что сектор Газа может столкнуться с гуманитарной катастрофой с приближением зимнего сезона. Согласно заявлению властей, сотни тысяч перемещенных семей оказались в критической ситуации.

Совбез ООН
планы
резолюции
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баснословные доходы, дворец в США, личная жизнь: где сейчас Елена Малышева
Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года
Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год
Госдеп объяснил, будут ли билеты на ЧМ по футболу гарантией выдачи виз США
Названа предварительная дата проведения прямой линии Путина
Российская сторона высказала недоверие резолюции США по Газе
В Минтрансе раскрыли судьбу Lada Kalina, на которой ездил Владимир Путин
Врач объяснила, почему навязчивая ревность разрушает отношения
Москвичам пообещали рекордно высокую температуру
Фаза Луны сегодня, 18 ноября: отменяем свадьбу, планируем стирку и диету
Раскрыты сроки возврата уплаченного налога на доходы
СБ ООН принял решение по «ближневосточной» резолюции США
Стало известно об успешном штурме ВС России города в ДНР
Обаме светит тюрьма: за что его могут посадить, сдаст ли Мишель мужа
Названы лайфхаки для преодоления страха публичных выступлений
Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Мясников объяснил, как распознать неграмотного врача
По делу о незаконном финансировании Макрона в Париже прошли обыски
Пользователи двух сотовых операторов сообщили о внезапной работе YouTube
Российский ученый создал новую технологию распознавания движений
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.