17 ноября 2025 в 17:44

Газа оказалась под угрозой гуманитарной катастрофы

Власти Газы допустили, что анклав ждет гуманитарная катастрофа к зиме

Фото: IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press
Сектор Газа может столкнуться с гуманитарной катастрофой с приближением зимнего сезона. Согласно заявлению властей, которое приводит ТАСС, сотни тысяч перемещенных семей оказались в критической ситуации.

После первых же сильных дождей десятки тысяч палаток в лагерях для беженцев затопило, что сделало их непригодными для проживания. В результате сотни тысяч людей вынуждены жить в ужасающих условиях, лишившись даже базовых средств для выживания.

Представители властей анклава подчеркивают, что, несмотря на режим прекращения огня, объем поступающей в Газу помощи остается недостаточным. Местные жители, потерявшие свои дома в результате военных действий, остро нуждаются в палатках, мобильных домах, строительных материалах для утепления, а также в отопительном и другом оборудовании, необходимом для создания элементарных санитарно-бытовых условий в зимний период.

По мнению администрации Газы, региону грозит «беспрецедентная гуманитарная катастрофа». В связи с этим власти настоятельно призывают мировое сообщество и международные организации принять срочные меры для оказания помощи населению анклава.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что не допустит создания палестинского государства. Глава ведомства пообещал добиться демилитаризации сектора Газа и полного разоружения движения ХАМАС.

