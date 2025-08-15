«Многие умирают»: житель Газы раскрыл правду о проблемах в анклаве

Население сектора Газа сталкивается с проблемами нехватки воды и распространения заболеваний из-за незахороненных тел погибших, рассказал NEWS.ru на условиях анонимности один из местных жителей. По его словам, на территории административного центра анклава также скапливаются горы мусора.

В некоторые районы ходить нельзя, там неприятный запах, потому что многие здания были разрушены и люди погибли под завалами. Никто не хоронил их, поэтому это вызывает множество заболеваний. Также некуда выбрасывать отходы и мусор. Источников воды очень мало, колодцы разрушены, — заявил он.

Большинство людей в Газе, добавил собеседник, живут за счет гуманитарной помощи, но не всегда могут ее получить. При этом цены на товары выросли в шесть-семь раз из-за проблем с логистикой.

Люди тратят много часов на то, чтобы зайти в пункты приема пищи и получить немного еды. Многие умирают по дороге. Кроме того, очень мало зданий доступны для аренды. Еще здесь не хватает газа, он стоит дорого, — сказал он.

Ранее Израиль утвердил план расселения административного центра сектора Газа. По задумке, население должно будет покинуть город до 7 октября. Именно в этот день в 2023 году боевики ХАМАС атаковали израильскую территорию.