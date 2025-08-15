Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 15:50

«Многие умирают»: житель Газы раскрыл правду о проблемах в анклаве

Житель Газы рассказал NEWS.ru о нехватке воды и горах отходов

Палаточный лагерь на пляже в Газе Палаточный лагерь на пляже в Газе Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Население сектора Газа сталкивается с проблемами нехватки воды и распространения заболеваний из-за незахороненных тел погибших, рассказал NEWS.ru на условиях анонимности один из местных жителей. По его словам, на территории административного центра анклава также скапливаются горы мусора.

В некоторые районы ходить нельзя, там неприятный запах, потому что многие здания были разрушены и люди погибли под завалами. Никто не хоронил их, поэтому это вызывает множество заболеваний. Также некуда выбрасывать отходы и мусор. Источников воды очень мало, колодцы разрушены, — заявил он.

Большинство людей в Газе, добавил собеседник, живут за счет гуманитарной помощи, но не всегда могут ее получить. При этом цены на товары выросли в шесть-семь раз из-за проблем с логистикой.

Люди тратят много часов на то, чтобы зайти в пункты приема пищи и получить немного еды. Многие умирают по дороге. Кроме того, очень мало зданий доступны для аренды. Еще здесь не хватает газа, он стоит дорого, — сказал он.

Ранее Израиль утвердил план расселения административного центра сектора Газа. По задумке, население должно будет покинуть город до 7 октября. Именно в этот день в 2023 году боевики ХАМАС атаковали израильскую территорию.

Израиль
сектор Газа
Ближний Восток
гуманитарная катастрофа
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Flightradar: еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве
Пресняков разводится, дочь Джексона в России: последние новости звезд
Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца
Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли
«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя
Профессор раскрыл, что Путин не примет в ходе переговоров на Аляске
В США опасный вирус сгубил четырех человек
Мощный пожар охватил особняк в Строгино
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления
Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов
Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе
Психотерапевт назвала неочевидную причину лишнего веса
В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы
Убийство жительницы ДНР украинским военным попало на видео
Возле мечети в Швеции произошла стрельба
Петербуржцам пообещали теплые дни на предстоящей неделе
Окна и экономия электроэнергии: как Melke помогает снизить счета
Ароматные вяленые помидоры своими руками: подборка рецептов
Дальше
Самое популярное
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
Общество

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.