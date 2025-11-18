Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 20:50

Столичный аэропорт перестал принимать рейсы

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Росавиация. Меры принимались в целях обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы вводились временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение было принято в целях обеспечения безопасности.

До этого международный аэропорт Казани временно перестал обслуживать авиарейсы. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко отметил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Между тем министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, что число аэропортов в России к 2030 году увеличится до 241. По его информации, пять воздушных гаваней появится в новых регионах — в Мариуполе, Луганске, Донецке. Никитин добавил, что новые аэродромы построят в Иркутске, Архызе и Шерегеше. Кроме того, он указал на необходимость реконструировать не менее 75 воздушных гаваней.

