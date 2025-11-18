Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 20:22

В РФ рассказали, кто может стоять за диверсией на железной дороге в Польше

Военэксперт Киселев: спецслужбы Польши могли сами инсценировать диверсию на ж/д

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спецслужбы Польши могли сами организовать провокацию на железной дороге, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, это все контролируется польскими властями.

Они хотели повысить информационную повестку и обвинить во всем Россию, привязать российский след. Скорее всего, подконтрольно этот взрыв и произошел. Ну, я имею в виду, петарды там подбросили, таким вот образом. То есть это все контролируемое, и контролируемо польскими властями, — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на северо-востоке страны был поврежден железнодорожный путь на линии, ведущей на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск».

При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш высказал безосновательное предположение о том, что взрыв мог быть организован Россией. Однако он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Польша, отказываясь выдать подозреваемых в диверсиях украинцев, «заблудилась в трех соснах» и играет с огнем. Он предупредил Варшаву о «суровых последствиях», если та продолжит такую политику.

Польша
диверсии
спецслужбы
железные дороги
