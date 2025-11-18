Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня

В Санкт-Петербурге мужчина отдал крупную сумму масонам, в Волгодонске тренера по легкой атлетике посадили за растление учениц, в Ярославле боксер чуть не умер от чипсов — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина отдал 2 млн рублей масонам

В Санкт-Петербурге в суд поступило уголовное дело о мошенничестве, связанное с деятельностью вымышленного Масонского ордена.

Житель города через мессенджер Telegram получил приглашение вступить в тайное общество. После согласия ему предложили пройти ряд обрядов посвящения.

Мероприятие проводилось в специально оформленном помещении: присутствовала соответствующая атрибутика, эзотерическая литература, горели свечи. Участников, включая потерпевшего, поставили на колени и зачитали специальный текст, имитирующий масонский ритуал.

После вступления в орден мужчина решил все-таки покинуть организацию. Но ему сообщили, что безвозмездный выход невозможен — его душа якобы будет проклята.

Куратор структуры предложил финансовый ритуал для снятия проклятия. Согласно полученной инструкции, потерпевший заложил в книгу эзотерического содержания в магазине «Буквоед» на Невском проспекте две суммы: 666 666 рублей и 66 666 рублей. Кроме того, он передал по договору купли-продажи свой мотоцикл Harley Davidson. Общий ущерб составил 2 233 332 рубля. Уголовное дело по статье о мошенничестве направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тренер оказался педофилом

Ростовский областной суд приговорил детского тренера из Волгодонска Владимира Дротика к 15 годам колонии строгого режима. В январе его доставили в больницу с множественными травмами. Предполагалось, что над ним устроили самосуд за растление трех учениц его спортивной секции по легкой атлетике.

Владимир Дротик Фото: Социальные сети

15 января мужчину арестовали. Ему было предъявлено обвинение по четырем статьям, связанным с половой неприкосновенностью детей.

Владимира Дротика не только приговорили к реальному сроку. Его также лишили звания заслуженного тренера России по легкой атлетике.

Дротик был широко известен в Волгодонске. В спортивной школе он проработал 30 лет. За время работы он воспитал олимпийскую чемпионку, а также чемпионов России, мира и Европы. В число его воспитанников также входит призер Олимпийских игр Юлия Гущина.

Боксер чуть не умер из-за чипсов

Боксер из Ярославля попал в реанимацию с химическим ожогом гортани, желудка и пищевода после употребления пачки суперострых чипсов. У 22-летнего спортсмена развился гемолиз — опасное состояние, вызванное кислотой в продукте.

Симптомы проявились через день после челленджа: опухла шея, возникли проблемы с дыханием, затем потемнело в глазах. Боксер с этим набором отправился в травмпункт, где ему диагностировали тяжелое поражение внутренних органов. Состояние спортсмена стабилизировалось после капельниц и уколов.

