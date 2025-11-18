Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 18:36

Российский боксер оказался в реанимации после пачки чипсов

Mash: боксера из Ярославля госпитализировали с химическим ожогом от чипсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боксер из Ярославля попал в реанимацию с химическим ожогом гортани, желудка и пищевода после употребления пачки суперострых чипсов, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, у 22-летнего спортсмена развился гемолиз — опасное состояние, вызванное кислотой в продукте.

В материале говорится, что симптомы проявились через день после челленджа: у спортсмена опухла шея, возникли проблемы с дыханием, затем потемнело в глазах. Боксер отправился в травмпункт, где ему диагностировали тяжелое поражение внутренних органов. Состояние спортсмена стабилизировалось после капельниц и уколов.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, включая чипсы и газированные напитки, необходимо маркировать, чтобы предупредить потребителей об их опасности. Для этого, по его словам, можно использовать цветовые обозначения на ценниках в магазинах или прямые предупреждения на упаковке.

До этого житель Греции едва не умер, решив съесть огромный бургер целиком. В ходе эксперимента мужчина попытался проглотить блюдо, не откусывая и не прожевывая его. В результате у него произошла мгновенная блокировка дыхательных путей.

