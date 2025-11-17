Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом На Кубани возбуждено дело после ДТП с четырьмя погибшими

ДТП в Туапсинском районе Кубани с четырьмя погибшими привело к возбуждению уголовного дела, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. По информации ведомства, по данному факту инициирована проверка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход и результаты расследования поставлены межрайонной прокуратурой на контроль, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае минувшей ночью произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN. По данным ведомства, в аварии погибли водитель и три пассажира «девяносто девятой», четвертый пассажир попал в больницу.

