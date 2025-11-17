Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 18:34

Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом

На Кубани возбуждено дело после ДТП с четырьмя погибшими

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
ДТП в Туапсинском районе Кубани с четырьмя погибшими привело к возбуждению уголовного дела, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. По информации ведомства, по данному факту инициирована проверка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход и результаты расследования поставлены межрайонной прокуратурой на контроль, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае минувшей ночью произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN. По данным ведомства, в аварии погибли водитель и три пассажира «девяносто девятой», четвертый пассажир попал в больницу.

До этого стало известно, что в Чкаловском районе Екатеринбурга столкнулись два автомобиля — Daewoo Matiz и Volvo. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Daewoo. ДТП произошло на выезде с АЗС, когда водитель Volvo начал маневр и не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной.

