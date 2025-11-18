Арестованный коуч и тренер научил сокамерников йоге

Арестованный фитнес-тренер и коуч Тимур Клименко за время пребывания в СИЗО вдохновил сокамерников заняться собой, после чего они прислали в суд благодарственные письма, сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Положительные характеристики позволили вынести более мягкий приговор для тренера, он проведет три года в колонии общего режима.

По версии следствия, в апреле 2025 года Клименко незаконно приобрел и хранил наркотическое средство для последующего сбыта. Однако суд постановил, что покушение на сбыт не доказано, и переквалифицировал дело Клименко на хранение запрещенных веществ в крупном размере. Находясь под стражей, фигурант активно применял свои профессиональные навыки коуча и тренера по йоге.

Вообще, отличное решение принял суд! Центр йоги в ИК — это шикарная идея, на мой взгляд. Исправляемся и душой, и телом, — добавила Лебедева.

Ранее стало известно, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, известный как «золотой полковник» и подозреваемый в причастности к отмыванию денег, стал оператором сушильной установки в колонии ИК-49. В новом учреждении он активно участвует в жизни колонии, занимается спортом и ходит на различные мероприятия.